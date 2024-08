Aunque se perciben beneficios de alimentar a tu gatito con una "dieta cruda", que consiste en carne cruda y con otros ingredientes, es importante entender los riesgos que esto puede suponer para la salud del gatito.

En primer lugar, las dietas caseras sin una formulación específica y profesional no garantizan el equilibrio adecuado de nutrientes esenciales para el crecimiento. La mayoría de las dietas caseras tienden a ser deficientes en al menos uno de los nutrientes clave. Además, un alimento crudo puede estar contaminado por bacterias que pueden causar intoxicaciones alimentarias.

A las cuatro semanas, tu gatito comenzará a mostrar interés por los alimentos sólidos, ¡normalmente los de su madre! A partir de ahí, puedes rehidratar las croquetas en agua o leche para gatitos hasta obtener una consistencia más blanda y dejar que el gatito las huela, juegue con ellas y se las coma.

Si el gatito es más mayor al llegar a casa, es mejor que le des el alimento que utilizaba el criador o propietario anterior para evitar trastornos digestivos y estrés innecesario. En cuanto esté habituado, puedes cambiar a otro tipo de alimento mezclando cantidades progresivamente mayores del alimento nuevo con el antiguo durante un período de siete días.

Si no estás seguro de cuál es la mejor opción dietética para tu gatito, consulta a tu veterinario en busca de asesoramiento.

Una buena alimentación del gatito no sólo consiste en elegir la comida más adecuada para él, sino que también hay que tener en cuenta otras cosas, como con qué frecuencia debe comer, cuánta cantidad diaria debes dar, si debe tener horarios o un lugar fijo donde comer y establecerlas como rutinas de alimentación del gatito

Un gatito recién nacido come hasta ocho tomas de biberón al día, número que se reduce con el tiempo. Tras el destete, el número de veces que el gatito come al día dependerá de cada uno, pues por naturaleza el gato toma numerosas y pequeñas tomas al día. Por eso nosotros recomendamos que midas la ración recomendada y se la dejes disponible para que él la vaya tomando a su ritmo.

Salvo excepciones, lo normal será que le dejes su alimento durante todo el día para que coma cuando tenga hambre, y no es necesario que el gatito tenga horarios de comidas.

El gato es un animal de costumbres, así que es muy conveniente que siempre tenga el alimento en un lugar concreto. También es muy importante que ese lugar sea muy fácil de limpiar. No obstante, no le gusta comer cerca de su bandeja de arena. Si eliges un lugar cuya superficie no pueda fregarse frecuentemente, por ejemplo, un suelo de tarima de madera, pon debajo una alfombra que puedas lavar, incluso algún material absorbente de un solo uso. En la medida de lo posible, procura que el agua no esté junto al comedero para evitar que la ensucie con las croquetas.

Otras cuatro cosas importantes en la alimentación del gatito

¿Cuánta agua se da a un gatito?

Como el agua es fundamental para todos los procesos del organismo, la respuesta es muy sencilla: el gatito siempre debe tener agua a su alcance, limpia y fresca para que pueda beber cuando quiera. Fresca no significa fría, ya que esto le puede perjudicar. Si ves que el gatito no bebe agua, debes consultar con el veterinario para atajar una posible deshidratación del gatito.

¿Debo dar suplementos para gatitos?

Cuando la dieta del gatito tiene todos los nutrientes necesarios en la proporción adecuada, como con los alimentos Royal Canin, no es necesario dar suplementos nutricionales. Las vitaminas para gatitos adicionales tampoco hacen falta, incluso pueden ser perjudiciales.

¿Por qué el gatito no quiere comida para gato?

Este rechazo suele ser más frecuente en gatos que toman alimentos diferentes del suyo. Por ello, procura no darle ninguna comida preparada para ti, sino sólo la suya.

¿Puedo mezclar distintos alimentos?

No mezcles alimentos formulados para atender diferentes necesidades con la idea de conseguir el efecto de los dos alimentos, esto lo único que hace es desequilibrar su dieta.