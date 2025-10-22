Sterilised Ageing 11+

ROYAL CANIN® Ageing 11+ Sterilised es un alimento seco, adecuado para gatos esterilizados de 11 años o más. Diseñado para gatos sénior y probado en ellos, ROYAL CANIN® AGEING 11+ contiene croquetas fáciles de comer que ofrecen a tu gato una experiencia agradable a la hora de la comida. Esta fórmula con nuestro HealthyAge7™ Complex ofrece una combinación nutricional precisa para ayudar a mantener 7 aspectos clave de la salud y la vitalidad en los gatos a partir de los 11 años de edad: Apetito y Peso: altamente palatable y rica en energía para satisfacer las preferencias y ayudar a mantener un peso ideal. Digestión: contiene fibras prebióticas y proteínas altamente digestibles para favorecer una digestión saludable. Movilidad: contiene EPA+DHA y condroitina para ayudar a mantener la salud articular y la movilidad. Piel y Pelaje: la inclusión de ácido linoleico y de zinc ayuda a mantener la salud de la piel y del pelaje. Riñones: contiene proteínas de alta calidad y un contenido de fósforo adaptado para ayudar a mantener la salud renal. Cerebro y Visión: incluye triptófano, EPA+DHA, taurina y vitamina A para favorecer la función cerebral y la visión. Inmunidad: contiene vitaminas C y E, taurina, beta-caroteno y licopeno para ayudar a mantener el sistema inmunitario.