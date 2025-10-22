La ROYAL CANIN® Light Weight Care AirLift™ Mousse tiene una textura suave y ligera, diseñada para las necesidades nutricionales únicas de tu gato sano, manteniéndolo satisfecho. Esta textura innovadora aporta estimulación sensorial a tu gato en el momento de comer, ofreciendo un alimento completo y equilibrado.. Para ayudar a mantenerr un peso saludable, la mousse proporciona niveles adaptados de proteínas y grasas, con un contenido óptimo de humedad para satisfacer el apetito de tu gato. El perfil nutricional y el contenido de humedad ayudan a mantener a tu gato hidratado y añaden variedad a su alimentación . Diseñada como una alternativa innovadora a nuestras texturas tradicionales de alimento húmedo, AirLift™ Mousse es una propuesta única sobre cómo puede ser y sentirse la alimentación. Control de peso La textura ligera de esta fórmula a medida ayuda a proporcionar un comedero más lleno, permitiendo raciones de mayor volumen. Al ofrecer una densidad calórica reducida, esta mousse permite raciones de tamaño más grande que promueven la saciedad, ayudando a los gatos a sentirse saciados y favoreciendo eficazmente el control de un peso saludable. Más del 90% de los gatos lograron un peso más saludable en ocho semanas* al consumir las fórmulas secas y húmedas de ROYAL CANIN® Light Weight Care. Experiencia de alimentación mejorada La textura AirLift™ Mousse ayuda a mejorar la experiencia de alimentación. Creada mediante la inyección de nitrógeno en la emulsión, que luego se dispersa en microburbujas, es fácil de servir y puede comerse dejando menos residuos en el pelaje, especialmente útil para gatos de pelo largo. Este producto también mantiene un olor residual bajo gracias a la aireación de la mousse, manteniendo agradable el área de alimentación de tu gato. La textura suave y ligera permite que las papilas de la lengua del gato agarren eficazmente el alimento, facilitando el lamido y manteniendo limpia la zona de alimentación. Además, muchos propietarios han notado un sonido sutil y satisfactorio al sacar o cortar la mousse, lo que mejora la experiencia general de alimentación. Combina el alimento seco de tu gato con ROYAL CANIN® Light Weight Care AirLift™ Mousse. *Estudio interno de alimentación mixta de Royal Canin