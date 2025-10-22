Light Weight Care AIRLIFT™ mousse
Alimento húmedo para gatos
Tamaños disponibles
1 x 85 g
DETALLES DEL PRODUCTO
La ROYAL CANIN® Light Weight Care AirLift™ Mousse tiene una textura suave y ligera, diseñada para las necesidades nutricionales únicas de tu gato sano, manteniéndolo satisfecho. Esta textura innovadora aporta estimulación sensorial a tu gato en el momento de comer, ofreciendo un alimento completo y equilibrado.. Para ayudar a mantenerr un peso saludable, la mousse proporciona niveles adaptados de proteínas y grasas, con un contenido óptimo de humedad para satisfacer el apetito de tu gato. El perfil nutricional y el contenido de humedad ayudan a mantener a tu gato hidratado y añaden variedad a su alimentación . Diseñada como una alternativa innovadora a nuestras texturas tradicionales de alimento húmedo, AirLift™ Mousse es una propuesta única sobre cómo puede ser y sentirse la alimentación. Control de peso La textura ligera de esta fórmula a medida ayuda a proporcionar un comedero más lleno, permitiendo raciones de mayor volumen. Al ofrecer una densidad calórica reducida, esta mousse permite raciones de tamaño más grande que promueven la saciedad, ayudando a los gatos a sentirse saciados y favoreciendo eficazmente el control de un peso saludable. Más del 90% de los gatos lograron un peso más saludable en ocho semanas* al consumir las fórmulas secas y húmedas de ROYAL CANIN® Light Weight Care. Experiencia de alimentación mejorada La textura AirLift™ Mousse ayuda a mejorar la experiencia de alimentación. Creada mediante la inyección de nitrógeno en la emulsión, que luego se dispersa en microburbujas, es fácil de servir y puede comerse dejando menos residuos en el pelaje, especialmente útil para gatos de pelo largo. Este producto también mantiene un olor residual bajo gracias a la aireación de la mousse, manteniendo agradable el área de alimentación de tu gato. La textura suave y ligera permite que las papilas de la lengua del gato agarren eficazmente el alimento, facilitando el lamido y manteniendo limpia la zona de alimentación. Además, muchos propietarios han notado un sonido sutil y satisfactorio al sacar o cortar la mousse, lo que mejora la experiencia general de alimentación. Combina el alimento seco de tu gato con ROYAL CANIN® Light Weight Care AirLift™ Mousse. *Estudio interno de alimentación mixta de Royal Canin
BENEFICIOS
1D. CLAIM PROVEN RESULTS
PROVEN RESULTS OVER 90% OF CATS ACHIEVED HEALTHIER WEIGHT IN 8 WEEKS* *Royal Canin internal mixed feeding study
1E. TECHNOLOGY BENEFIT 1
Aerated texture for a fuller bowl** **Compared to our other wet food textures for adult cats.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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Peso del gato
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NORMAL (peso ideal)
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INACTIVO (sobrepeso)
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3
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215g (2 + 2/4 latas)
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170g (2 latas)
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4
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265g (3 latas)
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210g (2 + 2/4 latas)
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5
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310g (3 + 3/4 latas)
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245g (3 latas)
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6
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350g (4 latas)
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280g (3 + 1/4 latas)
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Peso del gato
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LATA
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NORMAL (peso ideal)
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INACTIVO (sobrepeso)
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3
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1
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31g (3/8 vaso)
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20g (2/8 vaso)
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4
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1
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42g (5/8 vaso)
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30g (3/8 vaso)
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5
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1
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53g (6/8 vaso)
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38g (4/8 vaso)
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6
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1
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63g (7/8 vaso)
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46g (5/8 vaso)