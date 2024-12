La importancia de esta decisión radica en que los cuidados de un gato (y cuidados del gatito) deben darse durante todo el tiempo que viva y en que se deben tener en cuenta muchos detalles: desde cuánto cuestan los cuidados de higiene hasta el tiempo que hay que dedicar a un gato, pasando por los verdaderos requisitos de un gato y los cuidados veterinarios, aunque hay muchos más, incluso el gasto de adquisición si decidimos comprar un gato.

Hay que pensarlo detenidamente

El compromiso de tener un gato no debe ser el impulso de un momento frente al escaparate de una tienda de animales, un anuncio en internet, la proposición de un amigo que ha tenido una camada o la visita a una protectora con un largo listado de gatos en adopción, sino que antes de tener un gato debemos pensarlo bien y realizar un análisis riguroso y honesto, tanto para que la elección sea la adecuada como para que no llegue el arrepentimiento. Precisamente para evitar ese arrepentimiento, si tenemos la intención de regalar un gato, antes debemos tener la plena seguridad de que la persona que lo va a recibir lo desea de verdad y, además, que sea el gato adecuado a su tipo de vida y sus gustos. Nosotros creemos que las mascotas no son un regalo, pero si tú no piensas igual, te recomendamos encarecidamente que sea el futuro propietario quien elija directamente el mejor gato para tener. Con ello estarás más cerca del éxito.

Si no sabes cómo encontrar un gato pero ya tienes claro que quieres tener uno, te recomendamos nuestra sección “Cuál es el gato adecuado para mí”.