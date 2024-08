Si has pasado mucho tiempo en casa, seguramente tu perro haya disfrutado de este tiempo contigo. Y si has adquirido un cachorro durante este período, solo habrá conocido tu rutina de confinamiento. El reto llega cuando tu perro tiene que empezar a pasar más tiempo solo en casa. A algunos perros no les afectan tanto los cambios en su rutina y la ausencia de sus propietarios. Pero en el caso de otros, puede provocar ansiedad por separación, lo que es angustioso tanto para los perros como para sus propietarios.