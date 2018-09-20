Es totalmente normal que tu perro se rasque de vez en cuando para deshacerse de insectos y otros agentes. Pero si observas que tu perro lleva varios días rascándose constantemente ó que tiene la piel inflamada, puede que haya algún problema.

Rascado debido a insectos y pulgas en el perro

Los parásitos son una de las causas más habituales de que tu perro se rasque constantemente. como pulgas, piojos y otros insectos o ácaros, todos ellos posibles causantes del picor del perro. El tratamiento antipulgas deberá forma parte de su rutina habitual para reducir el riesgo de infestación. En el caso de los ácaros del polvo y otros parásitos externos presentes en el hogar, se pueden tomar medidas como pasar la aspiradora con regularidad y proporcionarle un colchón o una cama antiácaros.

Sin embargo, tu perro podría rascarse por otro motivo más complejo: alergias.

El perro y las alergias

Algunos perros tienen una predisposición genética a padecer reacciones alérgicas cutáneas, una afección denominada "dermatitis atópica". Afecta a un gran número de perros en algunos países, y algunas razas como el bulldog francés, el pastor alemán o el labrador retriever, están más predispuestas que otras.

La dermatitis atópica se produce porque el sistema inmunitario del perro reacciona de forma exagerada ante un alimento o agente ambiental normal, provocándole intensos picores que intenta aliviar rascándose. Este comportamiento puede causarle problemas en la piel como heridas o úlceras haciéndole más propenso a sufrir otras infecciones.