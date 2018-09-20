¿Por qué se rasca mi perro constantemente?
Es totalmente normal que tu perro se rasque de vez en cuando para deshacerse de insectos y otros agentes. Pero si observas que tu perro lleva varios días rascándose constantemente ó que tiene la piel inflamada, puede que haya algún problema.
Rascado debido a insectos y pulgas en el perro
Los parásitos son una de las causas más habituales de que tu perro se rasque constantemente. como pulgas, piojos y otros insectos o ácaros, todos ellos posibles causantes del picor del perro. El tratamiento antipulgas deberá forma parte de su rutina habitual para reducir el riesgo de infestación. En el caso de los ácaros del polvo y otros parásitos externos presentes en el hogar, se pueden tomar medidas como pasar la aspiradora con regularidad y proporcionarle un colchón o una cama antiácaros.
Sin embargo, tu perro podría rascarse por otro motivo más complejo: alergias.
El perro y las alergias
Algunos perros tienen una predisposición genética a padecer reacciones alérgicas cutáneas, una afección denominada "dermatitis atópica". Afecta a un gran número de perros en algunos países, y algunas razas como el bulldog francés, el pastor alemán o el labrador retriever, están más predispuestas que otras.
La dermatitis atópica se produce porque el sistema inmunitario del perro reacciona de forma exagerada ante un alimento o agente ambiental normal, provocándole intensos picores que intenta aliviar rascándose. Este comportamiento puede causarle problemas en la piel como heridas o úlceras haciéndole más propenso a sufrir otras infecciones.
¿A qué tipo de cosas son alérgicos los perros?
Hay distintos elementos a los que los perros pueden ser alérgicos, como las plumas, el moho, los ácaros, la hierba o el polen de los árboles. También pueden tener alergia a determinados alimentos, como ciertos productos lácteos, la ternera, el pollo, los huevos, la soja o algunos cereales. Los perros desarrollan alergias cuando adquieren sensibilidad a algo a una edad temprana y a partir de entonces manifiestan reacciones adversas. La detección temprana de los signos de una reacción alérgica, facilitará la instauración del mejor tratamiento posible para esa patología, que por otro lado, es una enfermedad de por vida.
¿Cómo se diagnostican las alergias en los perros?
Si sospechas que tu perro tiene alguna alergia, es importante que lo lleves al veterinario. Primero te hará una serie de preguntas para conocer los signos clínicos y le realizará varias pruebas diagnósticas (como raspados de piel y análisis de sangre). Si el veterinario sospecha que se trata de una alergia alimentaria, te pedirá que sometas a tu perro a una dieta de eliminación un mínimo de ocho semanas.
Esta consiste en darle un alimento de fuentes completamente nuevas y, posteriormente, ir reintroduciendo uno a uno los alimentos de su dieta habitual para observar el resultado, lo que permitirá al veterinario identificar el origen de la reacción alérgica.
Cuidar la piel de tu perro
Hay varias formas sencillas de cuidar la piel de tu perro para atenuar las manifestaciones de las reacciones alérgicas y mantenerla lo más sana posible. Por ejemplo, puedes lavarlo regularmente con un champú especial de efecto calmante o aplicarle tratamientos tópicos, como geles y cremas.
Además, puedes darle una alimentación rica en los nutrientes que contribuyen a la salud de la piel, como los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, los antioxidantes o el aloe vera, que es muy útil para tratar algunas enfermedades de la piel.
Si tu perro lleva varios días rascándose mucho o quieres saber cómo cuidar su piel, consulta con tu veterinario.
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