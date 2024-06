Desde el momento en que tu cachorro llega a su nuevo hogar, debes comenzar gradualmente el proceso de socialización, crear experiencias de aprendizaje y recompensar el buen comportamiento. Aunque tu cachorro aún no esté completamente vacunado, no debería ser impedimento para que lo saques de paseo, que conozca a gente o que juegue en el jardín, siempre que no entre en contacto estrecho con otros perros. Evita que tu cachorro contacte con perros que no estén vacunados.