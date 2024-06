El entrenamiento requiere tiempo. Así que es importante tener paciencia con tu cachorro y no castigarlo cuando las cosas no van según lo planeado. Si tu cachorro muerde los muebles, se sube donde no debe o se orina en la casa, no sirve de nada reprenderlo después, ya que es poco probable que haga la conexión. La mejor manera de dejar claro que algo está prohibido es decir un "¡No!" muy rotundo mientras tiene lugar la actividad no deseada.