Saber cuál es el perro adecuado para mí

- Tamaño. Puedes encontrar razas de perros grandes, cuyo peso que ronda los 45 kilos (incluso más), a razas de perros diminutas, con un peso de menos de 4 kilos.La clasificación que hacemos en Royal Canin respecto al tamaño de los perros es muy importante porque tienen necesidades nutricionales muy distintas.



- Tipo de pelo. Algunas razas de perros sólo tienen un tipo de manto, por ejemplo, el moteado característico del Dálmata, pero si no tienes mucho tiempo diario para sacarlo a pasear antes de elegirla debes saber que necesita mucho ejercicio físico.Otras destacan por tener el pelo muy largo y sedoso, como el Lebrel Afgano, lo que requiere unos cuidados verdaderamente laboriosos. Por el contrario, otras se distinguen por ser razas de perros que no sueltan pelo, sea porque tienen muy poco, como el Crestado Chino, o porque no tienen pelo en absoluto, como el Perro sin pelo de Perú (ese es su nombre). Hay otro grupo de perros que no dejan pelos, los lanudos, como el Caniche y el Perro de Agua Español, que se caracterizan por no hacer mudas periódicas.Que un perro no suelte pelo puede hacer que sea considerado como perro hipoalergénico, pero antes de elegir uno de este tipo se deben hacer la pruebas médicas oportunas, ya que hay quien no es alérgico al pelo del perro en sí, sino a su saliva o a los ácaros, con lo que daría lo mismo.Otra cosa a tener en cuenta es si se trata de una raza que requiere un corte de pelo especial, como el West Highland White Terrier, en cuyo caso también deberás tener en cuenta cuánto cuestan los cuidados de peluquería de un perro.

- Complexión particular. Hay muchos detalles anatómicos del perro que podríamos considerar, pero nos vamos a centrar en dos: los perros de patas muy cortas porque pueden tener alguna dificultad para subir y bajar escaleras (ojo si vives en un piso alto sin ascensor y te gusta el Basset Hound) y los de razas extremadamente chatas, como el Bulldog Inglés, ya que pueden padecer el síndrome braquicefálico (causa problemas respiratorios).