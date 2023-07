Mitä ovat ravintoaineet?

Ravintoaineet jaetaan kahteen laajaan luokkaan:

Makroravintoaineet – proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien tulisi muodostaa suurin osa ruokavaliosta.

Mikroravintoaineet – nämä sisältävät välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita, joita tarvitaan pienempiä määriä.

Ravintoaineiden neljä tärkeintä tehtävää:

Kehon kasvu ja ylläpito: esimerkiksi lihakset, turkki ja iho koostuvat proteiineista.

Energianlähde: keho luo lämpöä, liikettä ja muita energiamuotoja hiilihydraattien, rasvojen ja proteiinin avulla.

Prosessien käynnistys ja hallinta: esimerkiksi punasolujen rauta auttaa kuljettamaan happea kaikkialle kehoon.

Kehon ravitseminen ja suojeleminen: jotkin ravintoaineet edistävät terveyttä, auttavat torjumaan ikääntymisen vaikutuksia ja tukevat toipumista.

Tauriinin edut

Tauriini on aminohappo, jota on kudoksissa ja elimissä kaikkialla kehossa, esimerkiksi lihaksissa, sydämessä, aivoissa ja verkkokalvoissa. Toisin kuin useimmat aminohapot, tauriini ei luo proteiinisoluja, mutta sillä on monia muita tärkeitä rooleja. Se esimerkiksi