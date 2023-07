Kissasi terveen ruoansulatusjärjestelmän kannalta oikeiden ruokien valitseminen

Epäiletpä kissallasi olevan ruoansulatusongelmia tai et, voit aina keskustella eläinlääkärin kanssa kissallesi parhaiten soveltuvasta ruoasta. Saatavilla on laaja valikoima helposti sulavia kissanruokia, jotka sopivat jokaisen lemmikin erityistarpeisiin – aina sisäkissoista, joilla on pieni energiantarve, pentuihin, joilla on tyypillisesti herkkä vatsa.

1 The Cat Encyclopaedia, 2017, Royal Canin, p254

2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS