Ovatko viljattomat ruokavaliot turvallisia kissoille ja koirille?

Viime vuosina viljattomien kissan- ja koiranruokien (ruokavalioita, jotka eivät sisällä mitään viljoja) kysyntä on lisääntynyt pääasiassa ruoka-aineallergioihin ja hiilihydraattien saantiin liittyvien huolenaiheiden takia.

Itse asiassa tutkimusten mukaan vain 1–2 % kissojen ja koirien eläinlääkärikäynneistä johtuu ruoka-aineallergioista.4 Sen sijaan ympäristöallergiat ovat huomattavasti yleisempiä.

Viljat sisältävät välttämättömiä rasvahappoja, kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita, mikä tekee niistä tärkeän osan terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota. Kissan tai koiran siirtäminen pelkkää lihaa sisältävään ruokavalioon ilman asianmukaisten ravintolisien käyttöä aiheuttaa huomattavan suuren ravinteiden yliannostelun tai ravinnepuutosten riskin. Etenkään pelkkää lihaa sisältävä ruokavalio ei välttämättä sisällä riittävästi hiilihydraatteja, joita terveelliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon tarvitaan.

Ennen kuin teet muutoksia lemmikkisi ruokintaan, keskustele eläinlääkärin kanssa ja varmista, että kissasi tai koirasi uusi ruokavalio on terveellinen, tasapainoinen ja varmasti turvallinen.

Tasapainon löytäminen ruokinnassa

Me Royal Caninilla olemme tutkineet näitä ainesosia laajamittaisesti yli 50 vuoden ajan ja todenneet, että oikein käsiteltyinä viljat ovat erinomainen energian ja välttämättömien ravintoaineiden lähde kissoille ja koirille.

Kissan ja koiran terveellinen ruokavalio sisältää useista lähteistä peräisin olevia ravintoaineita – ei siis pelkkää lihaa vaan myös hiilihydraatteja, kuten viljoja, ja myös vehnää ja maissia. On tärkeää varmistaa, että lemmikkisi saa terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi yli 40:tä keskeistä ravintoainetta tasapainoisena ja tarkasti suunniteltuna seoksena.

1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about- function/

2 European Pet Food Industry Federation (FEDIAF)

3 Royal Canin Research Centre

4 Verlinden et al. Food allergy in dogs and cats: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2006; 46: 259-273