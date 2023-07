Hiilihydraattien rooli lemmikinruoassa

Termi hiilihydraatit kattaa hiilestä, hapesta ja vedystä koostuvat molekyylit, joilla on tiettyjä samoja kemiallisia ominaisuuksia.

Kissat ja koirat eivät välttämättä tarvitse ruoastaan hiilihydraatteja, koska ne syntetisoivat aminohapoista joitain niiden solujen tarvitsemia hiilihydraatteja. Hiilihydraattien saanti kuitenkin parantaa huomattavasti kehon toimintaa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että kotieläimiksi muuttuessaan koirissa on tapahtunut geneettisiä muutoksia, joiden avulla ne hyödyntävät paremmin ruokavaliota, jossa on enemmän hiilihydraatteja.*

*Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4