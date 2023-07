Kissat ja koirat voivat saada kaikista näistä ainesosista välttämättömiä vitamiineja, proteiineja, kivennäisaineita ja rasvoja. Tärkeintä ovat kuitenkin ainesosien yhdistelmän tarjoamat ravintoaineet, ja erityisesti tapa, jolla ne on yhdistetty lemmikinruokaan.

Sama ravintoprofiili on mahdollista luoda yhdistelemällä hyvin erilaisia ainesosia. Esimerkiksi kanassa ja perunamuusissa on hyvin samankaltainen ravintoaineprofiili kuin riisissä, pavuissa ja tofussa. Vaikka nämä ovat kaksi hyvin erilaista ateriaa, niiden ravitsemussisältö on hyvin samankaltainen.