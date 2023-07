Persialaiskissojen kuono on lyhyt. Tämän johdosta niiden voi olla vaikea saada ruoka suuhun. Persian-nappula on mantelin muotoinen - ihanteellinen suuhun poimintaa ja pureskelua varten. Tässä ruokavaliossa on myös omega-3- ja omega-6-rasvahappoja, jotka tukevat persialaisen ainutlaatuisen turkin hyvinvointia, sekä erityinen sekoitus kuituja, jotka edistävät ruoansulatusta ja ehkäisevät karvapallojen muodostusta.