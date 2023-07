Maine coonit ovat erittäin ihmiskeskeisiä kissoja, toisin kuin monet epäsosiaalisemmat kissat. Niitä voisi kutsua jopa ystävällisiksi. Ne eivät ole turhan riippuvaisia eivätkä jatkuvasti vaadi huomiotasi, mutta haluavat kuitenkin olla siellä missä sinäkin. Voit olla varma, että sinua seurataan, kun vaihdat huonetta. Joka kerta.

Maine coon ei havittele monien muiden rotujen tapaan korkeuksiin vaan tutkii lattiatasolla olevia esineitä ennemmin kuin kiipeilee. Ne myös kehittyvät hitaasti: maine coonit saavuttavat täyden kokonsa vasta 3–5-vuotiaina. Luonteeltaan ne ovat kuitenkin pentumaisia koko ikänsä – ne pysyvät leikkisinä ja uteliaina ja tutkivat kiinnostuneina omistajiensa touhuja.

Maine coonit maukuvat harvoin. Sen sijaan useimpien ääni on pieni ja hiljainen, pehmeä sirkutus tai liverrys, mikä ei tunnu kissan suureen kokoon sopivalta. Leijonaharjaisten maine coonien vedenpitävä turkki sopii säähän kuin säähän. Hienon, pehmeän aluskarvan päällä on keskipitkä, laskeutuva ulkokerros, joka on silkkinen mutta runsas. Se pitää kissan lämpimänä kylmällä säällä, samoin kuin tuuhea häntä, jonka kissa kiertää ympärilleen lisälämmikkeeksi. Maine cooneilla voi olla ylväs ja tuimakin katse, mutta älä anna sen hämätä – luonteeltaan ne ovat yleensä hyvin rakastavia ja omistajilleen uskollisia.

Kuten arvata saattaa, maine coon ei ole kokonsa vuoksi kova urheilemaan. Rauhallisen ja kärsivällisen luonteensa ansiosta ne ovat kuitenkin erinomaista seuraa lapsille ja muulle perheelle. Täysikasvuiset maine coonit ovat helppoja asuinkumppaneita ja melko sosiaalisia ja tulevat yleensä hyvin toimeen sekä koirien että muiden kissojen kanssa. Kaiken kaikkiaan ne ovat aikamoisia unelmakämppiksiä!