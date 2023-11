Hampaista ja ikenistä huolehtiminen on tärkeää

Toinen silmällä pidettävä asia on yorkshirenterrierin hampaiden terveys. Sen suu on pieni ja ahtaampi, ja sitä kautta se voi olla alttiimpi esimerkiksi ientulehdukselle ja parodontiitille (jossa koko hampaan tukirakenne vaurioituu).



Vakavammissa tapauksissa bakteerit voivat levitä ympäri elimistöä ja vahingoittaa maksaa ja munuaisia, joten on tärkeää pysyä tilanteen tasalla. Onneksi päivittäinen harjaus auttaa vähentämään hammassairauksien riskiä. Kun hampaat pidetään puhtaina ja suun terveydestä huolehditaan, ikenien tulehtuminen on huomattavasti epätodennäköisempää. Myös sopiva ruokavalio on tärkeä, samoin kuin säännölliset eläinlääkärin tarkastukset.