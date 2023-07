Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Maltankoiralla on päästä jalkoihin asti ulottuvat silkkiset, valkoiset suortuvat ja ryhdikäs olemus – se kantaa itsensä lähes kuninkaallisesti. Tämä on itse asiassa tälle kääpiörodulle melko sopivaa, sillä maltankoiraa pidetään koiramaailman aristokraattina, jota on kunnioitettu jo muinaisessa Egyptissä, Kreikassa ja Roomassa.

Muinaisessa Roomassa maltankoira oli myös status- tai muotisymboli, ja yläluokkaiset naiset kantoivat niitä ympäriinsä melkein kuin asustetta. Myöhemmin koiran suosio kasvoi jälleen 1800-luvulla, kun siitä tuli kuninkaallisten ja erityisesti Englannin kuningattarien suosikki. Tämä tarkoitti myös sitä, että rotu oli jo varhaisten koiranäyttelyiden vakio-osallistuja. Nykyään maltankoira on suosittu tunnettujen julkisuuden henkilöiden keskuudessa. Maltankoiran ovat omistaneet esimerkiksi Marilyn Monroe, Jane Fonda ja Elizabeth Taylor.



Pienestä koostaan huolimatta tämä rohkea pikkukoira on melko itsevarma, eikä hätkähdä pienestä. Itse asiassa maltankoira voi olla toisinaan jopa hieman itsepäinen, joten sen kouluttaminen kannattaa aloittaa varhain. Maltankoira on erittäin älykäs ja oppii nopeasti. Se on myös hyvä vahtikoira – enemmän haukkuherkkyytensä, ei niinkään fyysisten ominaisuuksiensa puolesta Pikkuruisesta koostaan huolimatta rodulla on asennetta.

Maltankoira on terve koirarotu, jolla on pitkä eliniän odote. Monet maltankoirat elävätkin 12-15-vuotiaaksi asti ja toisinaan sitäkin vanhemmiksi.

Pienen kokonsa vuoksi maltankoiraa ei suositella koteihin, joissa on taaperoita tai pieniä lapsia. Se ei myöskään viihdy yksin pitkiä aikoja, joten rotu soveltuu parhaiten ihmisille, jotka ovat päivät kotona tai voivat ottaa koiran mukaansa töihin.

Muutoin rotu on erinomainen valinta lemmikiksi. Maltankoira esiintyykin usein maailman suosituimpien koirarotujen listoilla.