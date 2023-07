Suloinen ja valoisa persialainen on aivan ihana kissa. Superpehmeä turkki, isot leijonan tassut ja pikkiriikkinen maukaisu tekevät niistä kerta kaikkiaan viehättäviä kissoja. Tämä avoimen rauhallinen ja muutoksia kaihtava rotu on kotikissa kaikin puolin ja tavoin.

Persialainen on muinainen rotu, joka on kestänyt aikaa. Se on kotoisin Persiasta (usko tai älä), nykyisestä Iranista, ja 1500-luvulta lähtien sen suosio on levinnyt ympäri maailmaa: tällä hetkellä maailmassa on yli 200 variaatiota persialaisesta kissasta.

Rotu on valtavan suosittu Ranskassa – kuninkaallinen ulkonäkö tekee rodusta täydellisen kumppanin hienostuneeseen ranskalaiseen kotiin.

Pehmoisuudestaan huolimatta persialaiset eivät pidä hössötyksestä ympärillään eivätkä aina halua tulla halatuiksi. Huomaat kyllä, jos näin on. Näpit voi olla vaikea pitää erossa, mutta tämä rotu on itsenäistä sorttia ja halailee vain omilla ehdoillaan. Säyseä ja melko leppoisa persialainen pärjää hyvin kotona sillä aikaa, kun käyt asioilla valtakunnan hallitsijan puolesta.