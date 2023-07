Royal Canin on ollut tieteeseen perustuvan ravitsemuksen eturintamassa alusta asti. Lähestymistapamme lemmikkien ravintoon on perustunut aina tieteellisiin tosiseikkoihin, ja ravitsemusterapeutit, eläinlääkärit ja tutkijat ympäri maailmaa kehittävät sitä jatkuvasti. Ravitsemusfilosofiamme, jota on vahvistettu tieteellisellä tutkimuksella ja havainnoinnilla perustamisestamme lähtien, perustuu kolmeen periaatteeseen: kissojen ja koirien tarpeiden asettaminen ensisijaisiksi, ravitsemuksellinen tarkkuus ja jatkuva innovaatio.