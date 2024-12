Labradorinnoutajasi on nyt 59 viikon ikäinen! Tässä vaiheessa pentu luetaan teini-ikäiseksi, ja se kypsyy edelleen sekä fyysisesti että henkisesti. Labradorinnoutajilla rotuna on rikas historia työkoirina. Niitä on käytetty esimerkiksi kalastajien apuna Newfoundlandissa ja metsästysapuna Englannissa. Tällä historialla on ollut suuri vaikutus rodun ystävällisen, ulospäinsuuntautuneen ja helposti koulutettavan luonteen kehittymisessä, jonka ansiosta labradorinnoutajat ovat nykyisin suosittuja sekä koko perheen lemmikkeinä että palvelus- ja terapiakoirina.