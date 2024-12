Labradorinnoutajanpentusi on nyt 65 viikon ikäinen, ja on uskomatonta nähdä, miten paljon se on kasvanut ja kehittynyt! Tässä vaiheessa on tärkeää jatkaa koirasi ainutlaatuisten rotukohtaisten ominaisuuksien ja tarpeiden tukemista ja näin varmistaa, että siitä kasvaa onnellinen ja hyvinvoiva aikuinen koira. Haluamme tukea sinua tällä matkalla ja annamme seuraavassa muutamia erityisiä suosituksia labradorinnoutajan omistajille: