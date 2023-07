Ensimmäinen tunnettu viittaus siamilaiseen on vuosisatojen takaa ja löytyy muinaisesta käsikirjoituskokoelmasta, joka on peräisin historiallisesta Ayutthayan kuningaskunnasta Siamista, nykypäivän Thaimaasta. Kokoelma tunnetaan nimellä The Treatise on Cats, ja vanhimmat sen dokumenteista ovat arvioiden mukaan peräisin 1300-luvulta.

Siamilainen löysi tiensä länteen kuitenkin vasta 1800-luvulla. Siamilainen tunnettiin alun perin Siamin kuninkaallisena kissana, ja se sai saapuessaan ristiriitaisen vastaanoton, koska kukaan ei ollut aiemmin nähnyt mitään sen kaltaista. Lontoossa kolme rodun edustajaa vietiin vuonna 1871 Crystal Palace ‑näyttelyyn, ja ne saivat hyvinkin laimean vastaanoton.

Ei kuitenkaan mennyt kauaakaan, ennen kuin siamilaisen suosio kasvoi ja siitä tuli erittäin muodikas lemmikki. Ensimmäinen rotustandardi otettiin käyttöön Isossa-Britanniassa vuonna 1892, ja pian niille oli kysyntää myös Amerikan puolella.

Nykyään siamilaisia on itse asiassa kahdenlaisia. Taustalla on jalostus, joka on johtanut siamilaisen kahteen alarotuun: moderniin "show-style"-tyyppiin, jonka vartalo on pitkänomaisempi ja hoikempi ja jonka pää on erimallinen kuin toisen alarodun eli "perinteisen" siamilaisen.