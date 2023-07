Onko kissani vaarassa saada virtsatieongelmia?

Ylipainoisilla tai liikalihavilla sekä vähän liikkuvilla kissoilla on suurempi virtsatieongelmien riski kuin normaalipainoisilla ja aktiivisilla kissoilla. Lisäksi vanhemmat kissat ovat alttiimpia kroonisille munuaissairauksille ja muille systemaattisille sairauksille, kuten umpierityssairauksille.

On esitetty, että merkittävän stressin alaisilla kissoilla olisi todennäköisemin virtsatievaivoja. Stressiä voivat aiheuttaa uudet asiat kotona, muuttaminen, ruokavalion muutokset, väärin tai hankalasti sijoitettu kissanhiekka-astia ja asuminen kotitaloudessa, jossa on useita muita eläimiä. Jos kissan ja sen omistajan välillä on vahva suhde, kissa voi jopa aistia omistajansa stressin, ja tästä voi seurata terveysongelmia.

Kissan virtsatieongelmien hoidot

On tärkeää, että viet kissasi eläinlääkäriin, jos huomaat mitä tahansa edellä mainituista oireista, sillä eläinlääkäri voi tunnistaa ongelmat ja antaa parasta mahdollista hoitoa.

Voit kuitenkin myös ylläpitää kissasi virtsateiden terveyttä kissan elämäntapojen ja ruokavalion avulla. Kissat ovat luonnostaan haluttomia juomaan runsaita määriä vettä – ne polveutuvat aavikolla asuneista nisäkkäistä, jotka eivät päässeet käsiksi veteen säännöllisesti – mutta vesi on tärkeää virtsateiden terveyden kannalta. Runsas veden nauttiminen voi auttaa lisäämään virtsaamista ja laimentaa virtsaa, mikä auttaa ehkäisemään kiteytymisriskiä.

Voit rohkaista kissaasi juomaan enemmän vettä asettamalla useita vesikulhoja ympäri asuntoa. Vältä sijoittamasta niitä ruoan tai kissanhiekka-astioiden viereen tai paikkoihin, joissa liikutaan paljon. Pidä vesi huoneenlämpöisenä ja täytä kulho pintaan asti, jotta siitä on helppo juoda. Juokseva vesi, kuten tippuva hana tai juomasuihku voivat myös olla houkuttelevia.

Myös kissan ruokavaliolla voi olla merkitystä virtsateiden terveyden kannalta, sillä tietyt ruokavaliot, kuivaruoka tai säilykkeet voivat auttaa lisäämään veden nauttimista.

Virtsatieongelmat ovat valitettavasti yleisiä kissoilla, mutta oikealla, eläinlääkärin suosittelemalla hoidolla voit tarvittaessa tukea kissasi terveyttä ruokavalion, elämäntapojen ja lääkityksen avulla.