Kissojen virtsatievaivat ovat yleisiä, mutta niitä voidaan onneksi hallita erittäin tehokkaasti elämäntapamuutosten ja ruokavalion yhdistelmällä. Jos kissasi käyttäytyminen virtsaamisen yhteydessä on muuttunut hiljattain, ota ensimmäiseksi yhteyttä eläinlääkäriin.

Eläinlääkäri ja kissan virtsatieongelmat

Kun käyt eläinlääkärissä kissasi kanssa, lääkäri tutkii kissasi perinpohjaisesti ja kysyy sinulta sillä ilmenneistä oireista. Kissa saattaa esimerkiksi joutua pinnistelemään virtsatakseen tai virtsata normaalia vähemmän, tai se ei välttämättä kykene virtsaamaan ollenkaan. Kissa voi myös ilmaista epämukavuutta virtsatessaan, tai sen virtsa voi olla vaaleanpunertavaa eli sisältää verta.

Jos kissalla todetaan infektio, sitä hoidetaan bakteerilääkkeillä. Infektion aiheuttamat virtsatieongelmat, kuten virtsarakontulehdus, ovat kissoilla harvinaisia. Eläinlääkäri voi kuitenkin sulkea pois infektion mahdollisuuden.

Eläinlääkäri saattaa todeta, että kissalla on "kivi". Kissan virtsaan on tällöin kerääntynyt tiettyjä kivennäisaineita, joita kissan elimistö normaalisti käsittelee ja poistaa virtsan kautta. Nämä kivennäisaineet kiteytyvät kiveksi, joka muistuttaa ihmisillä esiintyviä munuaiskiviä. Kivet voivat ärsyttää kissan virtsaelimiä ja saada ne tulehtumaan, mikä aiheuttaa kipua.

Diagnoosista ja kliinisestä tilanteesta riippuen eläinlääkäri voi poistaa kiven leikkauksessa ja analysoi sen kemiallisia ominaisuuksia. Näin selvitetään kiven tarkka koostumus, sillä erilaisia kiviä on hoidettava eri tavoin. Eläinlääkäri saattaa myös suositella mukautettua erikoisruokavaliota, joka auttaa liuottamaan virtsakiviä tehokkaasti.

Kissan virtsatieongelmat vaativat pitkäaikaista, eläinlääkärin tukemaa hoitoa – etenkin, jos vaivat ovat idiopaattisia eli niiden syytä ei tunneta.