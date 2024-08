Kissasi ikääntyessä saatat huomata sen käytöksessä muutoksia: se ei välttämättä enää käytä hiekkalaatikkoa tai mene ulos asioilleen. Inkontinenssi voi olla ikääntyvillä kissoilla yleinen ongelma, johon on useita syitä, mutta myös tehokkaita hoitoja.

Millaisia oireita kissojen inkontinenssiin liittyy?

Jos kissa kärsii inkontinenssista, sillä voi olla vaikeuksia virtsata ja se joutuu ehkä pinnistelemään virtsatessaan. Vaihtoehtoisesti se ei välttämättä huomaa virtsaavansa ja jättää virtsajälkiä kotona ympäriinsä. Sillä voi olla ripulia, jota on vaikea hallita tai se lakkaa käymästä normaalisti hiekkalaatikossaan.

Mikä aiheuttaa inkontinenssia ikääntyvillä kissoilla?

Kissojen inkontinenssille on useita erilaisia syitä, ja jokainen niistä vaatii erityistä hoitoa ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Ikääntyvillä kissoilla tärkeisiin elimiin liittyvät lihakset heikkenevät, ja kissa ei pysty hallitsemaan niitä yhtä hyvin kuin ennen. Virtsateiden tai suoliston ympärillä olevat heikentyneet lihakset voivat aiheuttaa inkontinenssia, sillä kissasi ei pysty käyttämään niitä tehokkaasti virtsan pidättämiseen tai virtsaamiseen.

Joissakin tapauksissa niveltulehdus saattaa myös aiheuttaa inkontinenssin kaltaista oireilua ikääntyvillä kissoilla. Itse asiassa, jos ikääntynyt kissa kärsii nivelrikosta, hiekkalaatikossa käyminen saattaa tuottaa sille kipua, joten se virtsaa paikkaan, johon sen on helpompi päästä. Näissä tapauksissa ikääntyvällä kissallasi ei välttämättä ole inkontinenssia, joten on tärkeää saada eläinlääkäriltä tarkka diagnoosi.

Diabetes mellitus on joka 200. kissalla, useimmin yli seitsemän vuoden ikäisillä kissoilla. Diabeteksen kaksi oiretta ovat suuret virtsamäärät ja liiallinen virtsaaminen, mikä saattaa vaikuttaa inkontinenssilta. Jos kissasi on ylipainoinen, sillä on kohonnut riski sairastua diabetekseen. Mikäli huomaat kissan virtsaavan tiheästi ja suuria määriä ja kissa on normaalia janoisempi ja nälkäisempi, vie se eläinlääkäriin pikimmiten.

Ikääntyneet kissat voivat vanhemmiten kärsiä kognitiivisesta heikkenemisestä, jonka arvioidaan vaikuttavan yli 80 %:iin 16–20-vuotiaista kissoista. Kognitiivinen heikkeneminen ilmenee uneliaisuutena, sekavuutena, ahdistuneisuutena ja rutiinien tai esineiden paikkojen unohtamisena. Jos kissasi kärsii kognitiivisesta heikkenemisestä, sillä saattaa esiintyä inkontinenssin oireita, sillä se on voinut unohtaa hiekkalaatikkonsa sijainnin.