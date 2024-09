Uuden kissanpennun tuominen kotiin on jännittävää aikaa, joka on täynnä pennun hellimistä ja leikkiä. Se on myös aika, jolloin kissanpentu tarvitsee asianmukaista ravintoa ja hoitoa, jotta se voi kasvaa ja kehittyä terveeksi kissaksi.

Kissanpennuilla kestää 12–15 kuukautta, ennen kuin niistä kasvaa aikuisia kissoja ja ne saavuttavat aikuispainonsa. Useat tekijät voivat vaikuttaa kissanpennun kasvuun ja painoon, mukaan lukien genetiikka, rotu, ruokintatavat ja ympäristötekijät.