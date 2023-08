Kissanpennun ruokavalio neljännestä kahdenteentoista kuukauteen

Tässä kehitysvaiheessa kissanpennun energiantarve vähenee vähitellen, vaikkakin on silti paljon suurempi kuin täysikasvuisen kissan. Tänä aikana kissan maitohampaat vaihtuvat pysyviin hampaisiin ja sen ruoansulatusjärjestelmä kehittyy. Kissa pystyy rouskuttamaan, pureskelemaan ja syömään kiinteää ruokaa aiempaa helpommin.

Kissan ruoansulatusjärjestelmä kattaa silti vain kolme prosenttia sen painosta – verrattuna ihmisen 11 prosenttiin – eli sen vatsa voi ärtyä herkästi uuden ruoka-aineen tai stressin vuoksi. Tänä aikana kissanpennun ruoan ja ruokinnan on oltava yhdenmukaista: samaa ruokaa, samassa paikassa, rauhallisessa ja stressittömässä ympäristössä.

Kissanpennun painonnousu on voimakkainta tässä vaiheessa, sillä se kasvaa 100 grammaa viikossa sen ollessa 4–5 kuukauden ikäinen. Pennun painoa on seurattava tarkasti, jotta se ei kasva liian nopeasti ja ole vaarassa tulla lihavaksi. Voit osaltasi ennaltaehkäistä lihavuutta antamalla pennulle suositellun annoksen nappuloita tai säilykettä joka päivä.

Kissa ja sen ruokavalio ensimmäisen elinvuoden jälkeen

Kissa on nyt täysikasvuinen, ja sen ravitsemukselliset tarpeet eroavat suuresti varhaisista vaiheista. Energiantarve on huomattavasti pentuikää alhaisempi, mutta myös useat muut tekijät vaikuttavat ravinnon tarpeeseen. On otettava huomioon kissan elämäntavat (esimerkiksi onko kyseessä sisä- vai ulkokissa), rotu, sukupuoli ja se, onko kissa steriloitu.

Kaikilla kissoilla on ravitsemuksellisia tarpeita, jotka ruokavalion on täytettävä. Näihin kuuluvat välttämätön aminohappo tauriini, jota saadaan vain eläinperäisistä lähteistä, sekä A- ja D-vitamiini, jotka tukevat jatkossakin kissan terveyttä.

Kissan ravitsemukselliset tarpeet muuttuvat huomattavasti sen elämän aikana. Jos et ole varma kissasi kulloinkin kaipaamasta ruoasta, kysy neuvoa eläinlääkäriltä.