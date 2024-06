Kissanpennun ensimmäinen eläinlääkärikäynti

Lemmikin vieminen eläinlääkärille saattaa olla sinulle jo tuttua, mutta jos ei ole, kannattaa perehtyä siihen, miten eläinlääkärikäynti tavallisesti etenee. Näin varmistat, että kissanpentusi kokee olonsa mahdollisimman mukavaksi koko käynnin ajan.

Millä perusteella kissanpennun eläinlääkäri kannattaa valita

Sinulle saatettiin kissanpentua hankkiessasi suositella, että viet sen jatkossakin sitä jo hoitaneelle eläinlääkärille. Jos se ei ole syystä tai toisesta mahdollista, sinun on itse valittava lemmikkisi eläinlääkäri.

Eläinlääkärin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

Millainen maine vastaanotolla on paikallisten keskuudessa

Kuinka lähellä kotiasi se sijaitsee

Miten sinne pääsee

Onko sen lähelle helppo pysäköidä

Onko paikka puhdas ja hyvässä kunnossa

Pidetäänkö lemmikin tiedot ajan tasalla

Lähetetäänkö vastaanotolta muistutuksia rokotuksista tai terveystarkastuksista

Millaisia ennaltaehkäiseviä hoitomuotoja se tarjoaa

Millainen varustelutaso ja valmiudet vastaanotolla on

Millaisia hätäpalveluita vastaanotto tarjoaa aukioloaikojensa ulkopuolella

Neuvooko vastaanotto myös lemmikin ruokavalioon liittyvissä asioissa

Sopivatko vastaanoton toimintatavat kissasi tarpeisiin

Nykyään on jo melko yleistä, että kissan erityistarpeisiin tutustuneet eläinlääkärit lähestyvät lemmikkikissoja "kissaystävällisesti". Nämä vastaanotot on suunniteltu kissojen tarpeet huomioon ottaen, ja niillä on yleensä kissoille erikseen varatut vastaanottoajat ja odotushuoneet. Vastaanotoilla on rauhoittavia feromoneja välittäviä laitteita, himmennetyt valot, rauhallinen tunnelma ja potilaan erityisen hyvin huomioiva lähestymistapa. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että eläinlääkärikäynnin olosuhteet ovat ihanteelliset sekä eläinlääkärille, lemmikin omistajalle että kissalle.

Jos kissa ei suostu yhteistyöhön tai sen käytös on jopa aggressiivista eläinlääkärin vastaanotolla, se johtuu siitä, että kissaa pelottaa eikä sillä ole muuta keinoa suojautua kokemaansa uhkaa vastaan.

Mitä ennen kissanpennun eläinlääkäriaikaa pitää tehdä

Eläinlääkäri arvostaa tietojasi kissan omistajana, kun kissan tarvitsemista rokotteista pitää päättää.

Tarkista kissan terveyskertomus ennen eläinlääkäriaikaa. Esimerkiksi kissan ruokavalioon liittyvät tiedot (minkä merkkistä ruokaa minkä verran jne.), juomistottumukset, ympäristön olosuhteet ja mahdolliset muutokset kissan syömiseen, ruoansulatukseen tai käytökseen liittyen voi olla hyödyllistä kirjata ylös.

Paperinen kirjanpito kissan terveystiedoista ja aiemmista hoidoista voi osoittautua hyödylliseksi. Näitä tietoja kannattaa säilyttää kissan terveyskansiossa.

Kissanpennun kuljetus eläinlääkäriin

Turvallisuussyistä kissaa pitäisi kuljettaa vain kuljettamiseen tarkoitetussa kantokopassa. Ihannetilanteessa koppa on ennestään tuttu paikka kissanpennulle. Jos haluat helpottaa pian edessä olevaa eläinlääkärimatkaa, laita kantokoppa esille useita päiviä ennen eläinlääkäriaikaa. Jätä koppa avonaisena sellaiseen kodin paikkaan, jossa kissanpentu mielellään viettää aikaa.

Voit suihkuttaa koppaan rauhoittavia feromoneja ja laittaa sen pohjalle peiton, johon kissan oma haju on jo tarttunut. Näin kissanpentu tottuu kantokoppaan helpommin, ja se tuntee olonsa turvalliseksi paikassa, johon uteliaat katseet eivät yllä. Jos kantokopassa on avonainen sivu, voit peittää ja suojata sen näkyvyyttä peitolla tai pyyhkeellä.

Miten kissanpentua kannattaa käsitellä eläinlääkärissä

Eläinlääkärikäynnin mahdollisia haittavaikutuksia kissan mielentilaan voi vähentää esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla: