Kissan kasvu jatkuu koko eliniän

Noin 8 viikon ikään asti kissanpennun kaikki ravitsemukselliset tarpeet täyttyvät, kun se nauttii emonsa maitoa. Erityistä kissanpennun ruokaa voi alkaa lisätä ruokavalioon vähitellen 4 viikon iästä alkaen. Kun kissanpennut ovat 8–12 viikon ikäisiä, niiden emo vieroittaa ne.

Kolmen tai neljän kuukauden ikään asti kissanpennuilla on lähes kolminkertainen määrä energiaa täysikasvuiseen kissaan verrattuna intensiivisen kasvujaksonsa vuoksi. Ruoan on oltava energiatiheää, proteiinipitoista ja erittäin hyvin sulavaa. Lisäksi niillä on oltava aina saatavilla puhdasta juomavettä.

4–12 kuukauden iässä kasvu hidastuu, mutta aktiivisuustaso nousee huomattavasti. Koska kissanpentusi kuluttaa paljon energiaa alkaessaan juosta, hyppiä, leikkiä ja seikkailla, se tarvitsee oikeanlaisen ruokavalion, joka tarjoillaan useana pienenä ateriana päivän mittaan.

Noin 12 kuukauden iässä kissanpentusi saavuttaa täysikasvuisuuden ja sen ruokavaliota voi muuttaa erityisesti sen muuttuviin tarpeisiin sopivaksi.