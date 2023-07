Kissan terveellinen päivittäinen ruoka-annos on oletettua pienempi

Terve paino alkaa kissanpennun elämän alussa, kun ravinto ja aktiivisuus on tasapainossa.

Kissanpentujen paino kaksinkertaistuu ensimmäisten elinviikkojen aikana ja tarvitsee siksi enemmän kaloreita ja energiaa nopeaan kasvuun. On tärkeää antaa kissanpennulle erityisesti sen ravintotarpeiden mukaista ruokaa noin 1-vuotiaaksi asti. Koska kissanpennut ja kissat ovat luonnollisia laiduntajia, voit tarjoilla suositellun ruoka-annoksen pieninä aterioita pitkin päivää tai jättää koko annoksen pois, jotta voit nauttia kissanpentu itsesäätelemään.

In both cases, we recommend using a digital food scale to weigh your kitten’s food portion and divide it up accordingly. Finally, having access to fresh water and a quiet space to eat are the other crucial mealtime components for your kitten!