Dogo argentino

Dogo argentinot ovat pienikokoisia, lihaksikkaita ja pitkäjalkaisia koiria. Ne ovat älykkäitä eläimiä, joilla on nopeat reaktiot, vaikka niiden askellus onkin rauhallista ja vakaan ketterää.

Nämä uskolliset ja hellät koirat ovat väriltään loistavan valkoisia. Kaiken tämän huomioon ottaen rotu on fyysisiltä kyvyiltään luontainen urheilija. Trooppisissa ilmastoissa turkki on ohut ja harva, jolloin ihon pigmenttialueet paljastuvat. Kylmissä ilmastoissa turkki on paksumpi ja tiheämpi, ja turkin alla saattaa kasvaa aluskarvaa.

