Yksi ranskanbulldoggien parhaista piirteistä on niiden älykkyys. On tärkeää olla jämäkkänä heti pentuiästä lähtien, sillä ranskanbulldoggit voivat olla halutessaan itsepäisiä. Myös kärsivällisyys on tärkeää, ja komentoja on ehkä toistettava useita kertoja kouluttamisen aikana. Rotu on helppo kouluttaa, ja se reagoi hyvin palkkioihin perustuvaan koulutukseen, eli siihen, että jokaista komentoa seuraa palkkio. Palkkio voi olla mitä tahansa, mistä lemmikkisi nauttii – kuivaruokaa, makupala, huomiota tai silittelyä, hauska lelu tai leikkihetki. On tärkeää rajoittaa syötävien makupalojen käyttöä, koska ne voivat osaltaan johtaa liialliseen painonnousuun. Jos koirasi on saanut päivän aikana makupaloja, vähennä sen päivittäistä ruoka-annosta vastaavasti.