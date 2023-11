Ei, pomeranianin perimässä on saksanpystykorvaa, mutta vaikka niillä on monia samanlaisia ominaisuuksia, ne ovat kaksi eri rotua. Niiden tärkein ero on koko. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että pomeranian on kooltaan yleensä noin puolet saksanpystykorvaa pienempi.