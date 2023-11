Shiban ihanalla ja tyylikkäällä lyhytkarvaisella turkilla – etenkin sen talviversiolla – on hintansa, joka vastaa suunnilleen hyvää pölynimuria. Shibalta riittää karvaa vaikka muille jakaa.



Shiboista lähtee jonkin verran karvaa ympäri vuoden, mutta karvanlähtöä on helppo hallita poistamalla irtokarvat säännöllisellä harjauksella. Shiboja ei trimmata lainkaan, ja se on jopa kielletty niiden rotukuvauksessa. Shibat kuitenkin vaihtavat karvansa vuodenajan mukaan kahdesti vuodessa.



Kuten monet koirat, shibatkaan eivät rakasta kynsien leikkaamista. Jos harkitset hoitopalvelujen ostamista, kynsien leikkuu voi olla se osa-alue, joka kannattaa jättää ammattilaiselle. Eräs keino kynsien leikkaamisen helpottamiseksi on alkaa käsitellä koiran tassuja pikkupennusta alkaen. Näin se tottuu tassujen käsittelyyn!



Huolehdi shibasi suuhygieniasta antamalla sille erityisiä pureskeluun kannustavia nappuloita ja harjaamalla sen hampaat kotona.