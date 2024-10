Miksi koirallani on hilsettä?

Yksi yleisimmistä syistä koiran hilseeseen on ruokavalio, joka ei sisällä koiran turkille ja iholle välttämättömiä tai korkealaatuisia ravintoaineita. Olennaiset rasvahapot, kuten omega-3 ja -6, ovat ratkaisevan tärkeitä koiran iholle. Koira ei tuota niitä sisäisesti, joten niitä on saatava ruoasta.

Myös proteiini on hyvin tärkeää, sillä 30 % päivittäisestä proteiininsaannista kuluu karvankasvuun ja ihon hyvinvointiin. Siksi niiden ruokavalioon pitää sisältyä hyvin sulavia ja korkealaatuisia proteiininlähteitä. A-vitamiini on myös avainasemassa, sillä se auttaa säätelemään ihosolujen kasvua ja talintuotantoa.

Myös koiran ympäristö voi aiheuttaa sille hilsettä. Kausiluonteinen karvanlähtö on normaalia monille koiraroduille, mutta jos koiran elinympäristö on erittäin lämmin tai kylmä, sen iho voi reagoida keskeyttämällä talintuotannon, mikä saattaa aiheuttaa hilsettä. Esimerkiksi erityisen lämmin ympäristö voi kuivattaa koirasi ihon hyvin nopeasti.

Hilse voi myös olla oire loistartunnasta. Väiveet, täit ja hilse-punkit voivat aiheuttaa hilsettä, sillä ne elävät turkin seassa ja ärsyttävät ihoa. Se saa koirasi raapimaan itseään ja aiheuttaa ihoreaktion. Erityisesti hilse-punkit aiheuttavat ihon hilseilyä, kutinaa ja jopa karvanlähtöä.

Miten voin ratkaista koirani hilseongelman?

Jos huomaat, että koirallasi on jatkuvasti hilsettä, kutinaa, raapimista ja muita iho-ongelmia, on tärkeää keskustella eläinlääkärin kanssa. Vaikka hilse on yleistä, eläinlääkäri voi sulkea pois muita ongelmia, kuten atooppisen ihottuman. Kokeiden ja tutkimusten pohjalta hän osaa neuvoa lemmikillesi sopivan hoidon, mikä on erityisen tärkeää loistartunnoissa.

Voit myös ennaltaehkäistä koirasi hilsettä