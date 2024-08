Koirasi rodusta, iästä ja useista geneettisistä tekijöistä riippuen saatat huomata, että se on altis iho-ongelmille. Voit tukea koirasi toipumista sekä estää tulevia ongelmia useilla yksinkertaisilla tavoilla.

Mikä on tärkeää koirasi iholle?

Koiran iho toimii suojana elinten, lihasten, luuston ja niiden ympäristön välillä. Se on koiran suurin elin, joka turkki mukaan lukien muodostaa noin 12 % koiran koko kehon painosta. Se tarjoaa elintärkeän suojan loisia vastaan, varastoi rasvaa, vettä sekä vitamiineja ja sisältää herkkiä hermopäätteitä.

Iho suojaa veden haihtumiselta, mikä estää näin kuivumista, ja auttaa säätelemään kehon lämpötilaa. Koiran iho erittää myös öljymäistä talia, joka muodostaa ihon pinnalle biofilmin. Tämä kerros suojaa ulkoisilta uhilta hallitsemalla "hyvien" ja "huonojen" bakteerien tasapainoa ja auttaa estämään bakteerien lisääntymistä. Se myös ylläpitää koirasi ihon pH-tasapainoa, jotta vältetään ympäristömuutosten aiheuttama ihoärsytys.

Koirasi iho on siis tärkeä suodatin koiran ympäristön ja kehon välillä, ja sitä on hoidettava kunnolla.

Mitkä ovat koiran iho-ongelmien oireet?

Samoin kuin ihmiselläkin, koiralla saattaa olla kuiva, ärtynyt tai punainen iho tietyillä alueilla. Koiran turkki voi tuntua kuivalta tai rasvaiselta, ja sillä saattaa olla karvanlähtöä tai hilsettä. On todennäköistä, että huomaat koirasi raapivan itseään enemmän sen yrittäessä lievittää epämukavuuttaan.

Tietyillä koiraroduilla on omat iho-ongelmansa. Esimerkiksi bulldogeilla tai mopseilla voi ilmetä ihopoimujen alle kertyvien bakteerien ja hiivan aiheuttamaa ärsytystä. Paljon aikaa ulkona tai työssä viettävät keskikokoiset koirat ovat alttiita ympäristöpaineille, mikä tarkoittaa, että niiden ihon luontaiset puolustusmekanismit tarvitsevat erityistä tukea. Saksanpaimenkoirilla, dalmatiankoirilla, kääpiösnautsereilla ja shih tzuilla on kaikilla samalla tapaa herkkä iho, joten mahdolliset geneettiset alttiudet iho-ongelmille on tärkeää selvittää eläinlääkäriltä.