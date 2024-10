Koiran ruokavalion vaikutus koiran ihoon

Mitä ongelmia koirasi ihossa voi ilmetä?

Eräs tietty ongelma on koiran ihoa suojaavan biofilmin katoaminen tai heikkeneminen. Se muodostuu ihosta tulevasta, koiraa ulkoisilta ärsykkeiltä suojaavasta talista. Terve biofilmi sisältää myös hyödyllisiä bakteereita, jotka estävät "huonoja" bakteereja lisääntymästä ja aiheuttamasta ärsytystä tai muita iho-ongelmia.

Joillakin koiraroduilla on erityisiä ongelmia ihonsa kanssa. Koirarodut, joilla on ihopoimuja, kuten mopsit ja bulldogit, voivat kärsiä ihon ärtymisestä, sillä bakteerit kerääntyvät niiden ihoon helpommin. Pienillä, hienosta turkistaan tunnetuilla koirilla, voi olla erityisen herkkä iho. Niillä on vaarana kärsiä karvanlähdöstä, karvojen hauraudesta tai turkin värin himmenemisestä – esimerkkeinä kääpiösnautseri ja shih tzu.

Koiran ruokavalion vaikutus sen ihon hyvinvointiin

Oikeanlainen ruokavalio ja sen sisältämä oikea yhdistelmä ravintoaineita voi tehokkaasti tukea koirasi ihon toimintaa.

Koirasi tarvitsee proteiinia terveen ihon ja turkin rakentamiseen. Ihannetapauksessa proteiini on helposti sulavaa ja peräisin laadukkaasta lähteestä. Tämä auttaa koirasi ruoansulatuskanavaa sulattamaan ja imeyttämään proteiinin. Myös monityydyttymättömät rasvahapot tukevat ihon ja turkin hyvinvointia. Sopivassa suhteessa omega-3- ja omega-6 -rasvahappoja sisältävä ruoka voi auttaa hallitsemaan kutinaa ja ihon ärsytystä.

Koiran ruokavalio voi myös suojata ulkoisilta tekijöiltä, jos se sisältää A-, B- ja D-vitamiineja, ja tukea hyvintoimivaa ihosolukkoa sisältämänsä sinkin avulla. Kuparia käytetään parantamaan turkin väriä.

Koirat voivat olla yliherkkiä tai jopa allergisia tietyille ruoan ainesosille, jonka seurauksena voi olla ihoärsytystä.

Jos olet huolissasi koirasi ihon terveydestä, keskustele eläinlääkärin kanssa, niin hän voi kertoa sinulle yliherkkyyksistä, allergioista ja parhaasta mahdollisesta ruoasta lemmikillesi.