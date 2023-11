Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Söpö, hassu ja luonteikas mopsi näyttää hieman tosielämän Yoda-vauvalta. Ne ovat erittäin kysyttyjä, varsinkin perheiden keskuudessa, ja ne tunnetaan tasaluonteisuudestaan ja säyseydestään. Ne tulevat hyvin toimeen lasten ja muiden lemmikkien kanssa koulutettuina – etenkin, koska niillä on leikkisä puolensa – ja ne ovat myös melko älykkäitä pieniä koiria.

Niiden etuna on myös se, että ne ovat helppohoitosia. Niiden lyhyt, sileä turkki tekee niistä helppohoitoisia, ja ne vaativat kohtuullisesti liikuntaa. Mopsi on melko hiljainen rotu eikä yleensä hauku kovinkaan paljoa.

Noin 2000 vuotta koiraihmisten suosikkina pysytellyt mopsi jalostettiin alun perin Kiinassa, missä lyttykuonoiset koirat ovat aina olleet suosiossa. Ne tuotiin Eurooppaan 1500-luvulla, ja siitä lähtien ne ovat olleet suosittuja lemmikkejä kummallakin pallonpuoliskolla.

Kääpiökoirien ryhmään kuuluva mopsi on ainutlaatuinen, sillä se on ainoa, jolla on mastiffien kanssa yhteiset sukujuuret. Kummallakin rodulla on samat ryppyiset piirteet.

Pienellä mutta vankalla mopsilla on pehmeä, sileä turkki, jonka väri voi vaihdella hopeisesta ja vaaleanoranssista kellertävänruskeaan ja mustaan. Niillä on myös erityisen ilmeikkäät kasvot. Myös tynnyrimäisestä kehostaan tunnetun koiran siluettia täydentää sen erottuvan kaartuva häntä.

Yksi asia, joka on hyvä muistaa, on että mopsin pieni ja vankka rakenne ja sohvaperunamaiset taipumukset voivat tehdä siitä alttiin painonnousulle. Mutta älä huoli – kunhan se saa oikeanlaista ravintoa ja riittävästi liikuntaa, mopsin kunnossa pitäminen ei ole vaikeaa. Lisäksi mopsin odotettu elinikä on melko pitkä: noin 12–15 vuotta.

Mopsin voi nähdä usein esiintymässä elokuvissa tai televisiosarjoissa. Ehkä tunnetuin hahmo on Miehet mustissa -elokuvien Frank – fiktiivinen puhuva mopsi. Lisäksi TV-sarjassa Spin City Carterin lemmikkimopsi Rags varastaa usein show'n – ja mopsi nimeltä Bess esiintyy West Wing -sarjassa. Kaikki tähtiä!