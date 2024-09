Miksi koirani laihtuu?

Maksasairaudet koirilla

Oksentelun, syömisestä kieltäytymisen ja yleisen uneliaisuuden lisäksi äkillinen painon lasku on yksi maksasairauden varhaisista merkeistä.

Haiman eksokriininen vajaatoiminta (EPI) koirilla

Haiman eksokriininen vajaatoiminta on häiriö, jossa koira ei kykene sulattamaan ruokaa asianmukaisesti, sillä sen haima ei tuota riittävästi tai oikeanlaisia ruoansulatusentsyymejä järjestelmän tueksi. Sen seurauksena koira ei saa tarvitsemiaan ravintoaineita tai energiaa, ja sen paino alkaa pudota. Tälle sairaudelle on myös ominaista krooninen ripuli ja suunnaton ruokahalu, kun koira yrittää saada energiaa, jota se tietää tarvitsevansa, syömällä enemmän ruokaa.

Diabetes koirilla

Diabetes on valitettavasti yleinen sairaus koirilla. Jos sitä hoidetaan huonosti, koiran paino alkaa todennäköisesti laskea melko nopeasti. Usein diabetes diagnosoidaankin, kun koiran paino alkaa sairauden alussa laskea nopeasti. Suurin osa diabetesta sairastavista koirista on keski-ikäisiä tai vanhempia, ne ovat todennäköisesti jo melko hoikkia, ja niiden kehon massa on todennäköisesti pienentynyt. Jos kuvaus sopii koiraasi, sen painoa on tärkeää pitää silmällä, jotta sen vakaus voidaan varmistaa.

Mitä jos huomaat koirasi painon laskevan äkillisesti

Koska painon äkillinen putoaminen yleinen oire eräissä monimutkaisissa, kroonisissa sairauksissa, kuten munuaisten vajaatoiminnassa ja diabeteksessa, on erittäin tärkeää, että varaat eläinlääkäriajan, jos huomaat koirasi painon pudonneen äkillisesti. Eläinlääkäri tekee joitakin kokeita, selvittää painon laskun todennäköisen syyn ja laatii lemmikillesi räätälöidyn hoito-ohjelman. Hän saattaa pyytää sinua muuttamaan koirasi ruokavaliota painon tasapainottamiseksi, ja jos kyseessä ovat ruoansulatusjärjestelmän ongelmat, rauhoittamaan ja hoitamaan oireita.

Jos sinulla on koirasi painoa koskevia huolenaiheita, keskustele eläinlääkärin kanssa välittömästi. Hän voi antaa sinulle neuvoja.