Olipa koirasi sitten laihtunut tai lihonut viime aikoina tai haluat varmistaa sen mahdollisimman hyvän kunnon, on tärkeää olla varma siitä, että tekee oikeat asiat painon pitämiseksi normaalina ja vakaana.

Koiraa voi olla vaikea vastustaa kun se kerjää tai inisee, ja monet omistajat käyttävätkin herkkuja käytöksen hallitsemiseen. Jos koira kuitenkin halutaan pitää terveenä, on tärkeää pitää yllä hyviä toimintatapoja kotona sekä rohkaista myös muita perheenjäseniä tekemään sama.

Mikä on koirasi normaalipaino?

Paras tapa selvittää koiralle ihanteellinen paino on käydä eläinlääkärillä. Eläinlääkäri pystyy kertomaan koiran ihanteellisen painon rodun, sukupuolen, iän ja muiden tekijöiden perusteella. Normaalipainoksi määritellään usein se paino, jossa koira oli ennen ylipainoa – mutta sitä voi olla vaikea määritellä, erityisesti jos koira on ollut ylipainoinen pitkään tai jo pennusta lähtien.

Tietyt tekijät voivat altistaa koiran painonnousulle, minkä vuoksi normaalipainon ylläpitäminen on entistä tärkeämpää. On olemassa useita rotuja, jotka lihovat todennäköisemmin kuin toiset – esimerkiksi beaglet, mopsit, labradorinnoutajat, cockerspanielit, skotlanninterrierit ja bernhardinkoirat. Lisäksi narttukoirat lihovat todennäköisemmin, ja jos koira on steriloitu, sen todennäköisyys lihoa kasvaa. Steriloitujen uros- ja narttukoirien ylipainoisuus on kaksi kertaa yleisempää kuin steriloimattomien koirien.