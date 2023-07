Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää rodusta



Älä anna tyylikkään turkin hämätä: cockerspanieli on yhtä lujatekoinen kuin suloinenkin, ja se sopii metsästyskoirana luonnon helmaan kuin nakutettu. Tämä aina uskollinen kumppani lähtee innolla pitkälle kävelylle tai jopa vaellukselle säästä riippumatta. Luonnossa tallustelun lisäksi retkien päänähtävyys tälle rodulle olet sinä. Tämä rotu on aina tyytyväinen ollessaan ihmistensä lähellä, oli se sitten ulkona lenkillä tai kotona takan lämmössä. Se on luonnostaan omistautunut.

Kun koulutat cockerspanielia lempeästi mutta päättäväisesti alusta alkaen, saat siitä luotettavan kumppanin. Omapäisyys on rodulle tyypillistä, ja metsästysvaistonsa vuoksi se voi joskus epäröidä kutsun tottelemista. Cockerspanielin haukkuminen voi olla ongelma, kuten kaikilla metsästyskoirilla, mutta kouluttamisesta voi olla apua siihenkin.

Cockerspanieli on taitavaksi riistalintujen noutajaksi, ja sen tunnetaankin lintukoirana. Tällä lintukoirista pienimmällä on vaistonvarainen tarve hakea ja noutaa, ja se voi ilmetä kotipihalta löytyvien tavaroiden poimimisena ja kuljettamisena toiseen paikkaan. Jos koirasi vaikuttaa levottomalta, heitä sille lelua noudettavaksi. Vakaus on rodun tunnusmerkki, ja juostessaan tämä koira kiitää vakaasti ja vaivattomasti pellon tai pihan poikki.