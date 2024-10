Koirasi ikääntyessä huomaat, että sen käyttäytyminen, persoonallisuus ja fysiikka muuttuvat. Inkontinenssia esiintyy ikääntyneillä koirilla usein, ja on tärkeää, että uskot pystyväsi hoitamaan sitä.

Jos ikääntyneellä koiralla on inkontinenssia, se ei enää virtsaa samalla tavalla kuin nuorempana tai ei välttämättä huomaa virtsaavansa, se voi jättää virtsajälkiä lattialle tai pinnistellä virtsatessaan. On ratkaisevan tärkeää, ettei sitä moitita tällaisesta käytöksestä. Koira ei tee sitä tahallaan, vaan siksi, ettei pysty hallitsemaan toimintojaan.

Aivan kuten ihmiset, koiratkin voivat kärsiä ruoansulatusongelmista, jotka aiheuttavat epämukavaa tunnetta, epämiellyttäviä oireita ja joskus laajalle vaikuttavia terveydellisiä ongelmia. Koiran ruokavaliolla on tärkeä rooli ruoansulatuskanavan herkkyyksien hallinnassa ja terveen ruoansulatusjärjestelmän ylläpitämisessä.

Mikä aiheuttaa inkontinenssia ikääntyvillä koirilla?

Aivan kuten ihmisilläkin, koirien ruumiinrakenne muuttuu niiden ikääntyessä. Lihakset muuttuvat heikommiksi ja hermoston toiminta kehon eri osissa heikkenee. Inkontinenssi voi yksinkertaisesti johtua virtsajärjestelmän ympärillä olevien lihasten ikääntymisestä ja lihasten hallinnan puutteesta.

Inkontinenssi kehittyy todennäköisemmin narttu- kuin uroskoirille, ja joillakin suurilla roduilla on taipumusta tähän ongelmaan. Näihin rotuihin kuuluvat bokserit, dobermannit, suursnautserit, tanskandoggit ja saksanpaimenkoirat. Steriloiduista yli 20 kg painavista naaraskoirista 30 prosentilla on inkontinenssia, kun pienemmillä roduilla vastaava luku on alle 10 prosenttia.

Joidenkin näkemysten mukaan ylipaino saattaa vaikuttaa inkontinenssin todennäköisyyteen varsinkin steriloiduilla narttukoirilla. Ajatuksena on, että virtsajärjestelmän ympärillä olevan rasvan painolla on mekaaninen vaikutus lihaksiin, ja seurauksena voi olla inkontinenssi.

Piilevät virtsatieongelmat voivat myös aiheuttaa inkontinenssia. Näihin lukeutuvat virtsajärjestelmän tulehdus ja virtsarakkotulehdus, infektiot ja virtsakivitauti (toiselta nimeltään urolitiaasi). Kokonaisvaltaiset sairaudet, kuten diabetes tai neurologiset häiriöt, voivat myös aiheuttaa inkontinenssia, joten on tärkeää viedä koira eläinlääkäriin heti, kun huomaat sen virtsaamisessa muutoksia.