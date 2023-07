Kun valitset ruokaa tanskandoggille, huomioon otettavia tekijöitä on useita: koiran ikä, elämäntyyli, aktiivisuustaso, fyysinen kunto sekä terveys, mukaan lukien mahdollinen sairaus tai herkkyydet. Ruoka tarjoaa energiaa koiran elintoimintojen ylläpitämiseen, ja täydellisen ravitsemuksellisen koostumuksen tulisi sisältää tasapainoisesti eri ravintoaineita. Näin ruokavaliossa ei esiinny ravintoainepuutteita tai niiden ylisaantia, mikä voi olla koiralle haitallista. Jättikokoisilla koiraroduilla on suurempi riski saada mahalaukun kiertymä(GDV), jossa vatsa venyy liikaa ja kiertyy ylimääräisen kaasun takia, mikä yleensä johtuu liiallisesta syömisestä yhden aterian aikana. Siksi on suositeltavaa jakaa pennun päivittäinen ruokamäärä kolmeen ateriaan ja yrittää säilyttää tämä rutiini myös koiran aikuisvuosina. Virtsateiden hyvinvoinnin vuoksi puhdasta ja raikasta vettä tulisi aina olla saatavilla. Ota vettä mukaan kuumalla säällä ja erityisesti silloin, kun liikut koiran kanssa helteellä, jotta se saa säännöllisiä juomataukoja. Energian saantia täytyy aina mukauttaa ilmasto-olosuhteiden mukaan. Seuraavat suositukset koskevat terveitä eläimiä. Jos koirallasi on terveysongelmia, keskustele asiasta eläinlääkärin kanssa, jolloin hän voi mahdollisesti määrätä koiralle erikoisruokavalion.