Kodin valmisteleminen koiranpentua varten
Pennun saapuessa kotiin sen on totuttava uuteen ympäristöön, uusiin ihmisiin ja ehkä jopa muihin koiriin. Ennen koiranpennun saapumista on kuitenkin tehtävä useita tarkistuksia ja muutoksia, joiden avulla varmistetaan uuden tilan turvallisuus pennulle.
Turvallinen koti koiranpennulle
Kodissasi on useita uhkia, joita et välttämättä ole huomannutkaan. Voit kuitenkin yksinkertaisin keinoin varmistaa etukäteen, että olet valmis koiranpentusi saapumiseen.
- Peitä pistorasiat. Pistorasioiden suojuksia on käytettävä koko kodissa, jotta pentu ei pääse sähköpistokkeisiin.
- Poista näkyvät johdot. On tärkeää tarkistaa, ettei kotona ole näkyviä johtoja, joita koiranpentu voisi pureskella. Siivoa johdot pois näkyvistä nippusiteillä tai suojuksilla.
- Turvaa ikkunat, parvekkeet ja portaat. Koiranpennut ovat uteliaita eläimiä, jotka voivat helposti jäädä jumiin tai pudota korkeista paikoista tutkimusretkillään. Tarkista, että ikkunat ja ulko-ovet on lukittu, että parveke on lukittu, jos vain mahdollista, ja ettei pentu pääse portaisiin.
- Vie lääkeaineet ja vaaralliset nesteet säilöön. Vie keittiöstä ja kylpyhuoneesta pois tuotteet, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa pennulle. Sähkötupakoiden täyttönesteiden ja lasinpesunesteen tiedetään olevan erityisen haitallisia koirille nieltynä.
- Vie pienet tai terävät esineet säilöön. Katsele ympärillesi ja vie pois pienet esineet, joita koiranpentu voisi pureskella tai jotka se voisi niellä. Tällaisia ovat esimerkiksi kumilenkit, nastat, terävät esineet ja muovipussit.
Turvallinen piha koiranpennulle
Kun sisätilat on valmisteltu pennun tuloon, myös ne paikat ulkona, joihin pentu pääsee, pitää tarkistaa ja turvata.
- Tuki aidan aukot – jos pihaasi ympäröi tiealueelta suojaava aita tai portti, tarkista ja tuki mahdolliset reiät ja kolot, joista pentu voisi päästä karkaamaan.
- Hävitä myrkkykasvit – tarkista, että pihamaasi kasvit eivät ole myrkyllisiä, jos ne joutuvat pennun ruoansulatuselimistöön. Koirille myrkyllisiin kasveihin kuuluvat muun muassa fiikukset, syklaamit, orjanlaakeri, misteli, kirjovehkat, köynnösvehkat, aaloet, narsissit, hyasintit, kurjenmiekat, atsalea, alppiruusut, oleanteri, joulutähti ja hajuherne.
- Tarkista lannoitteet – on tärkeää varmistaa, että kaikki kemialliset lannoitteet sekä rikkaruoho- ja hyönteismyrkyt ovat pennun ulottumattomissa, jottei niitä pääse sen ruoansulatuselimistöön.
- VArastoi puutarhatyökalut piiloon – jos teet puutarhatöitä erityisesti terävien työkalujen avustuksella, on tärkeää säilyttää niitä sellaisessa paikassa, mihin pentu ei yletä.
On myös tärkeää asettaa eläinlääkärin päivystysnumero helppoon paikkaan kotona ennen uuden pennun tuloa. Numero voi olla joko näkyvällä paikalla kotona tai tallennettuna matkapuhelimeen. Näin saat eläinlääkäriin nopeasti yhteyden, jos pentu sairastuu tai loukkaa itsensä.
Tarkistamalla useita asioita etukäteen ja valmistelemalla kotisi oikein varmistat, että pentusi tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi uudessa ympäristössä.
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