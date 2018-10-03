Kodin valmisteleminen koiranpentua varten

Turvallinen piha koiranpennulle

Kun sisätilat on valmisteltu pennun tuloon, myös ne paikat ulkona, joihin pentu pääsee, pitää tarkistaa ja turvata.

Tuki aidan aukot – jos pihaasi ympäröi tiealueelta suojaava aita tai portti, tarkista ja tuki mahdolliset reiät ja kolot, joista pentu voisi päästä karkaamaan.

Hävitä myrkkykasvit – tarkista, että pihamaasi kasvit eivät ole myrkyllisiä, jos ne joutuvat pennun ruoansulatuselimistöön. Koirille myrkyllisiin kasveihin kuuluvat muun muassa fiikukset, syklaamit, orjanlaakeri, misteli, kirjovehkat, köynnösvehkat, aaloet, narsissit, hyasintit, kurjenmiekat, atsalea, alppiruusut, oleanteri, joulutähti ja hajuherne.

Tarkista lannoitteet – on tärkeää varmistaa, että kaikki kemialliset lannoitteet sekä rikkaruoho- ja hyönteismyrkyt ovat pennun ulottumattomissa, jottei niitä pääse sen ruoansulatuselimistöön.

VArastoi puutarhatyökalut piiloon – jos teet puutarhatöitä erityisesti terävien työkalujen avustuksella, on tärkeää säilyttää niitä sellaisessa paikassa, mihin pentu ei yletä.

On myös tärkeää asettaa eläinlääkärin päivystysnumero helppoon paikkaan kotona ennen uuden pennun tuloa. Numero voi olla joko näkyvällä paikalla kotona tai tallennettuna matkapuhelimeen. Näin saat eläinlääkäriin nopeasti yhteyden, jos pentu sairastuu tai loukkaa itsensä.

Tarkistamalla useita asioita etukäteen ja valmistelemalla kotisi oikein varmistat, että pentusi tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi uudessa ympäristössä.