Miksi pentuni täytyy rokottaa?

Kun pennut syntyvät, ne ovat täysin riippuvaisia emonsa maidosta saamistaan vasta-aineista. Vasta-aineet suojaavat niitä haitallisilta mikro-organismeilta.

Tämä suoja kuitenkin heikkenee ajan myötä, minkä vuoksi pennusta tulee alttiimpi tartuntataudeille. Oikeat rokotukset oikeaan aikaan ehkäisevät pennun sairauksia ja tartuntoja.

Miten penturokotukset toimivat?

Rokotukset ehkäisevät tarttuvia ja joskus hengenvaarallisia tauteja. Jotkut ovat pakollisia, kun taas toiset suositeltavia.

Mitä rokotuksia pentuni tarvitsee?

Pakollisia rokotuksia ovat seuraavat:

Penikkatauti: tauti voi ilmetä monin tavoin, mikä tekee diagnosoinnista usein hankalaa. Yleensä se saattaa aiheuttaa kuumetta, ongelmia hengitysteissä (nuha tai keuhkokuume), ruoansulatusongelmia (maha-suolitulehdus), silmä-, iho- tai hermosto-ongelmia, ja se saattaa usein johtaa kuolemaan.

Koiran hepatiitti: oireet vaihtelevat lievästä kuumeesta ja limanerityksestä oksenteluun, keltatautiin, vatsan laajenemiseen, masennukseen, valkosolujen määrän vähenemiseen, maksakipuun ja vaikeaan hepatiittiin.

Koiran parvovirus: parvovirus on erittäin tarttuva ja kohdistuu ruoansulatusjärjestelmään, aiheuttaa ruokahaluttomuutta, oksentelua, kuumetta ja usein vaikeaa veristä ripulia. Äärimmäinen nestehukka voi kehittyä nopeasti ja johtaa kuolemaan 48–72 tunnin kuluessa.

Suositeltuja rokotuksia ovat seuraavat:

Vesikauhu: Hengenvaarallinen sairaus koirille ja ihmisille. Oireina ovat yleensä huojuva askel, kivulias niska, liiallinen syljeneritys ja joissain tapauksissa naamalihasten kouristukset. Myös epätavallisen aggressiivista käytöstä ilmenee usein, esimerkiksi puremista päästämättä irti.

Kennelyskä: Kennelyskä saattaa tarttua koirille, jotka ovat tekemisissä toisten koirien kanssa esimerkiksi kenneleissä ja koiranäyttelyissä. Se aiheuttaa vaikeaa yskää, joka voi olla enemmän tai vähemmän vakavaa koiran iästä ja yleisestä terveydentilasta riippuen.

Leptospiroosi: leptospiroosi on zoonoosi, joka tarttuu jyrsijöiden virtsan bakteereista ihmisiin ja tiettyihin eläimiin. Koirilla oireita ovat kuume, oksentelu, vatsakipu, ripuli, ruokahaluttomuus, vaikea heikkous ja uneliaisuus, jäykkyys, keltatauti, lihaskipu, hedelmättömyys ja munuaisten vajaatoiminta (joko yhdessä maksan vajaatoiminnan kanssa tai yksinään).

Mistä tiedän, mitä rokotteita pentuni tarvitsee?

Keskustele eläinlääkärisi kanssa ja kerro hänelle, missä pentusi viettää aikaansa. Näihin voivat sisältyä

kennelit

metsät

päivähoito

Kerro eläinlääkärillesi myös, matkustatko ulkomaille pentusi kanssa sekä aktiviteeteista, joihin pentu saattaa osallistua, kuten koiranäyttelyt tai urheilutapahtumat.

Eläinlääkäri valitsee sitten pentusi tarpeisiin parhaiten soveltuvan rokotusohjelman.

Koska pentuni tarvitsee rokotuksia?

Penturokotukset ovat tehokkaimpia, kun ne annetaan tiettyinä päivämäärinä ja koira saa myös tehosterokotukset ajallaan. Pennun rokotusohjelma aloitetaan yleensä 6–8 viikon iässä.

Säännöllinen rokotusohjelma koostuu todennäköisesti seuraavista:

7–9 viikkoa: penikkatauti, tarttuva hepatiitti, parvovirus; voi tosin alkaa jo aikaisemmin, jos pentu on tartuntaympäristössä

11–13 viikkoa: 3 aiemman rokotteen tehosterokotus + vesikauhu ja leptospiroosi.

15–17 viikkoa: vesikauhun ja leptospiroosin tehosterokotukset.

15 kuukautta: tehosterokotukset kaikille edellä mainituille rokotteille.

Tarvitseeko pentuni myös vuosittaisia tehosterokotuksia?

Pennullesi on annettava vuosittaisia tehosterokotuksia, jotta varmistetaan sen riittävä rokotussuoja. Niiden tulisi saada joka vuosi seuraavat tehosterokotukset:

penikkatauti

tarttuva hepatiitti

parvovirus

Mitä tapahtuu, kun pentuni rokotetaan?

Kun pentusi rokotetaan, sille annetaan erittäin pieni määrä virusta tai bakteereja. Tämä stimuloi sen immuunijärjestelmää kehittämään virukselle vasta-aineita.

Voivatko rokotteet aiheuttaa pentuni sairastumisen virukseen?

Kun viruksia tai bakteereja käytetään rokotteessa, ne ovat usein kuolleita tai inaktivoituja, mikä tarkoittaa sitä, että yleensä ne eivät aiheuta sairauksia.

Miten pentuni käyttäytyy rokotusten saamisen jälkeen?

Pentusi saattaa vaikuttaa hieman hiljaiselta rokotusten jälkeen, erityisesti ensimmäisen päivän aikana. Tämä johtuu siitä, että sen immuunijärjestelmä reagoi rokotteeseen.

Mitä minun tulisi tehdä sen jälkeen, kun pentuni on saanut rokotuksensa?

On tärkeää, että annat pennun levätä rokotusten jälkeen, sillä sen immuunijärjestelmä työskentelee normaalia kovemmin.

Jos sinusta tuntuu, että pentu ei ole oma itsensä vuorokauden kuluessa, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

On tärkeää, että varmistat uuden pentusi oikean rokotusohjelman, sillä koiran rokottaminen on yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisevistä toimista, jonka voit tehdä. Heti tuotuasi uuden pentusi kotiin on erittäin tärkeää että otat yhteyttä eläinlääkäriin ja varmistat, että se saa oikeat rokotukset oikeaan aikaan.