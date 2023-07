Pennun terveysongelmat ja oireet

Kennelyskä on erittäin tarttuva hengitystiesairaus. Se tarttuu koirasta koiraan suoran kontaktin tai jaettujen tavaroiden, kuten ruoka- tai vesikuppien, välityksellä. Tästä syystä se leviää erityisen nopeasti kennelien, päivähoidon ja koiranäyttelyiden kaltaisissa ympäristöissä.

Yleisin oire on kova, kuiva yskä, jota saattaa seurata yökkäily. Muita oireita ovat vuotava nenä, aivastelu ja silmien vuotaminen. Nuorilla pennuilla ja koirilla, joiden immuunijärjestelmä on normaalia heikompi, kennelyskä on yleensä vaikeampi. Tarkista siis, että koiranpentusi on rokotettu sitä vastaan.