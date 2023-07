Koiranpennun terveydestä huolehtiminen

Kun pentu on kastroitu tai steriloitu, sen paino nousee yleensä helpommin, koska sen ruokahalu on suurempi, mutta se on vähemmän aktiivinen. Ylipainoisuus voi aiheuttaa erilaisia terveydellisiä ongelmia, joten on tärkeää muuttaa pennun ruokavaliota.

Steriloiduille koirille kehitetty ruoka sisältää vähemmän kaloreita ja enemmän kuituja, jotta pentu tuntisi olonsa kylläiseksi ilman, että sen paino nousee liikaa. Kysy eläinlääkäriltä pennun uutta ruokavaliota koskevia neuvoja ja vaihda ruokavalio asteittain viikkoa ennen toimenpidettä, jotta se tottuu siihen.