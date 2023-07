Koiranpennun kouluttaminen

Jotta pentu ymmärtäisi, mitä haluat, on tärkeää olla johdonmukainen. Et voi sallia asioita yhtenä päivänä ja kieltää niitä seuraavana. Kouluttamisessa on viisainta käyttää aina samoja käskysanoja ja kehottaa myös muita perheenjäseniä käyttämään niitä.