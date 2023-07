Koiranpennun kehitys ja kasvu

Tämä on vaihe, jossa rutiinit, aktiviteetit ja rajojen vahvistaminen ovat elintärkeitä. Pennuilla on luonnollinen kapasiteetti oppimiseen tässä iässä, joten on tärkeää, että tämän ajanjakson aikana opittuja taitoja vahvistetaan, ja koulutusta ja laajempaa sosialisointia ylläpidetään. Tämä auttaa pentuasi kasvamaan itsevarmaksi, hyväkäytöksiseksi täysikasvuiseksi koiraksi.